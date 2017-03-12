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Avrupa Konseyi’nden itidal çağrısı: Gerginliğin tırmanmasına izin veremeyiz

 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Hollanda, Almanya ve Türkiye arasında yaşanan krizle ilgili diyalog çağrısında bulunarak, yaşananların diplomasi ve demokrasiye zarar verdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni verilmemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Daha önce de Almanya hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yürütmesine izin vermemişti.

‘Demokrasi ve diplomasiye zarar veriyor’

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Jagland, itidal çağrısı yaparak, “Bu durum demokrasi ve diplomasiye zarar veriyor. Bu gerginliğin daha fazla tırmanmasına izin veremeyiz. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün Türk vatandaşlarına anayasa değişikliği konusunda yeterli bir şekilde bilgilenme fırsatı verilmesi gerekirken, referandum kampanyası açık, kapsamlı ve adil olmalı” dedi.

‘Görüş birliği sağlanmalı’

Yurt dışındaki referandum kampanyaları için tarafların yapıcı bir diyalog içine girmesi, görüş birliği içinde olması ve idari hazırlıklar için gerekli zamanın tanınması gerektiğini dile getiren Jagland, kampanyaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) uygun biçimde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

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