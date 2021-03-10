Avrupa’dan Ankara’ya mektup: STK’ları terörle mücadele adına kısıtlamayın

Türkiye’nin de üyesi olduğu Strazburg Avrupa Konseyi, Ankara’ya bir mektup yazarak Türk bakanlara ‘Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) terörizmle mücadele adına daha fazla kısıtlamayın’ çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Euronews Türkçe’nin haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e hitaben yazılan mektupta ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının ve Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun‘ ve kanunun bazı maddelerinin ‘insan hakları STK’larının varlığını tehdit eder hale getirdiği’ vurgulandı.

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‘STK’lara danışılmaması sorunlu’

Konseyin İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Venedik Komisyonu incelemesinin de Haziran 2021’de sonuçlanmasını beklediğini belirtti. Mijatovic 31 Aralık 2020’de yürürlüğe giren bu kanunun ‘insan hakları STK’larının görüşü ve desteği olmadan mecliste aceleye getirilmiş olması, bu kuruluşlara sistematik ve kurumsal bazda uzun süredir danışılmıyor olması sorununu da somutlaştırmakta olduğunu’ ifade etti.

Komiser ayrıca, Dernekler ve Bağış Kanunu’nda yapılan değişikliklerin ‘muhalif sesleri daha da bastırabileceği ve hükümetin sivil toplum kaynak geliştirme faaliyetleri üzerindeki kontrolünü sıkılaştırabileceği’ uyarısında bulundu.

Mijatovic şunları aktardı: “Hükümet, olağanüstü hal ve KHK’ların yarattığı olumsuz etkileri tersine çevirmek yerine STK’ları ve insanları daha fazla hedefe koyan ve baskılayan, onların meşru ve yasal aktivitelerini baltalayan bir tutum sergiliyor.”