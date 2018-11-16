Avrupa Konseyi, son gözaltılardan kaygılı: Gündeme getireceğiz

Tutuklu işadamı Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’e yönelik operasyona Avrupa Konseyi tepki gösterdi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Yedi kişi hakkında da gözaltı kararı var. Gözaltına alınan isimler Kavala ile hiyerarşik bir düzen ilişkisinde olmakla ve Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse etmekle suçlanıyor.

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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland, “Hakan Altınay’ın da aralarında bulunduğu bir grup akademisyenin gözaltına alınmasından çok endişeliyim. Bu ürkütücü gelişmeyi acil bir konu olarak Türk hükümetinin gündemine getireceğim” diye konuştu.