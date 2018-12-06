Avrupa Konseyi: Türkiye’de bazı kişilerin yaşaması imkansız hale geldi

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, terörle mücadele yasalarının Türkiye’deki bazı kişilerin yaşamasını imkansız hale getirdiğini söyledi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Avrupa genelindeki terörle mücadele yasalarının kötüye kullanımının ifade özgürlüğü etkisi üzerine bir rapor yayınlayan Mijatovic, “Terörle mücadele her hükümetin meşru hakkıdır, ancak bu mücadele insan hakları pahasına ve özellikle de ifade özgürlüğü pahasına yapılmamalı” dedi.

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‘Bunları gündeme getireceğim’

Komiser, raporun Türkiye bölümüyle ilgili şu yorumu yaptı: “Terörle mücadele için hazırlanmış bazı yasalar Türkiye’de kimi insanların yaşamını imkânsız hale getirdi. Potansiyel terörist olarak görüldükleri veya terör eylemlerine bulaştıkları için hapiste olanlar, suçlamayla karşı karşıya kalanlar var. Bir sonraki Türkiye ziyaretimde bu konuyu Türk makamlarının gündemine taşımak istiyorum.”

‘Kavala kararını bağımsız yargı almadı’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına Ankara’nın uyması gerektiğini dile getiren Mijatovic, tutuklu işadamı Osman Kavala’nın durumuyla ilgili de şunları söyledi: “Kendisi tanınmış bir yardımsever ve aktivist. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği olarak bizim de diyalog içinde olduğumuz bir isim. Fakat asıl önemli olan bu değil. İnsanlar, haklarında suçlama olmaksızın hapse atılmamalı. Ben bunu bağımsız bir yargı kararı olarak görmüyorum. Daha çok, Türkiye’de sivil toplum için önemli bir kişiye yönelik siyasi baskıyı andırıyor.”