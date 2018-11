Avrupa Konseyi temsilcisinden ‘Anadolu Kültür’ tepkisi: Dehşete kapıldım

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye’deki son gelişmelerin olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasından sonra başladığı düşünülen ‘normalleşme‘ süreciyle ilgili ciddi şüpheler doğurduğunu ve dehşete kapıldığını söyledi.

Euronews’ün haberine göre Mijatovic, işadamı Osman Kavala’nın yaklaşık bir yıldır süren tutukluluğu ve bir grup akademisyenle aktivistin geçen hafta Kavala ile çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınması konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Kavala’nın 18 Ekim 2017’de tutuklandığını ve hakkındaki suç dosyasının hala sunulmadığını hatırlatan Mijatovic, Türkiye’ye yaptığı son ziyaretinde Türk yetkililere tahliye çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Kavala’nın tutukluluğunun Türkiye’de insan hakları savunucuları ve bu kişilerin çalışmaları üzerinde kapsamlı etki yarattığını belirten Mijatovic, geçen hafta akademisyen ve aktivistlerin gözaltına alınması ile de ‘dehşete kapıldığını’ ifade etti.

Mijatovic, daha sonra adil denetim ve seyahat yasağı koşuluyla serbest bırakılan bu 13 kişinin Avrupa Konseyi’nin saygı duyduğu ve işbirliği yaptığı kişiler olduğunu belirtti.

Dismayed by the arrest last Friday of prominent academics, civil society representatives and human rights defenders in Turkey, in connection with the case of Osman Kavala. I will intervene in Mr Kavala's case before the ECtHR https://t.co/Aq6VZBzp48

— Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) November 20, 2018