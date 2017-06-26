Avrupa Konseyi sekreteri: Eğitimcilerin serbest kalması için Yıldırım’ı arayacağım

Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, açlık grevindeki tutuklu iki eğitimcinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde, 22 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

Hürriyet’ten Güven Özalp’ın haberine göre Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyelerine seslenen Jagland, iki eğitimci için “Başbakan Binali Yıldırım’ı arayarak serbest bırakılmalarını isteyeceğim” dedi.

Jagland, OHAL Komisyonu’na ilişkin de “Komisyon şimdi çalışmaya başlamalı” diye konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, KHK’yla ihraç edilen bir kişinin durumunu incelememiş, komisyonu adres göstermişti.