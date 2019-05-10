Avrupa Konseyi, İstanbul seçimi için heyet göndermek istiyor

Avrupa Konseyi 23 Haziran’da yinelenecek İstanbul seçimini izlemek amacıyla heyet göndermek istediğini bildirdi.

Talep Türkiye’nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Kaan Esener’e iletildi.

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Seçim günü serbest ve adil seçimler için gerekli koşulların doğrulanmasının önemini vurgulayan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başbakanı Anders Knappe, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararının Türk seçmenlerin seçim makamlarına duyduğu saygıyı zedeleme potansiyelini taşıdığını söyledi.

Türklerin güvenilir bir seçim sürecini hak ettiğini ifade eden Knappe, Türk makamlarından resmi davet gelmesi halinde seçimlere heyet gönderileceğini söyledi.