Avrupa Konseyi: Kavala’nın serbest kalması rica değil, bağlayıcı hukukun gereği

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, 1182 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararıyla bir rica değil, bağlayıcı hukukun bir gereği olduğunu söyledi.

Fotoğraf: osmankavala.org

AİHM 10 Aralık 2019 tarihinde bire karşı altı oyla aldığı kararla Kavala’nın ‘derhal serbest bırakılması’na hükmetmiş, söz konusu tutukluluğun hak ihlali olduğunu açıklamıştı.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Buric, üye ülkelerin AİHM kararlarına uyma sözü verdiğini hatırlatarak, “Bu bir istek değil, bağlayıcı hukukun bir gereği” dedi.

Buric, şöyle devam etti: “Bu tutuklama ve hüküm öncesi cezaevinde tutmanın gizli amacı onu susturmak ve muhalifleri caydırmak. Bu nedenle Kavala serbest bırakılmalı.”

Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi de geçen ay aldığı yeni bir ‘ara karar’la Kavala’nın serbest bırakılması çağrısını yinelemişti.

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Sekiz kişiyle birlikte Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse etme iddiasıyla yargılanan Kavala 18 Şubat 2020’de beraat etmişti.

Ancak hemen ardından İstanbul başsavcılığı Kavala hakkında darbe girişimi bağlamındaki soruşturmada gözaltı kararı bulunduğunu duyurmuştu. Tahliyesi beklenirken gözaltına alınan Kavala 19 Şubat günü yeniden tutuklanmıştı.

Son olarak geçen hafta Kavala dahil dokuz kişi hakkındaki 18 Şubat 2020 tarihli beraat kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.