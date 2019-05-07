Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Konseyi: Adil seçim şartları seçim öncesi teyit edilir, sonrası değil

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin kararı için, “Seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verebilir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Konseyi İletişim Direktörü ve Genel Sektreterlik Sözcüsü Daniel Holtgen, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Genel Sekreter Jagland’ın YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin açıklaması: Özgür ve eşit seçimler için gerekli koşullar seçim gününden önce teyit edilmelidir – sonrasında değil. Karar seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verebilir.”

Reklam

AB, YSK kararını ‘son derece politik’ buldu

SON HABERLER

Akşener: Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan sivil darbe

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nın İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili, “Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi ve mağduru hangi partiye oy vermiş olursa olsun, aziz milletimizin iradesidi ” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...