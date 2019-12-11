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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Komisyonu’ndan ‘Yeşil Anlaşma’ önerisi: İddialı hedefler için 100 milyar avroluk yatırım

Avrupa Komisyonu, ‘Avrupa Yeşil Anlaşması’ kapsamında Mart 2020’de emisyon azaltımı hedefini daha da artıracak yeni yasalar önerecek.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bugün yayınlanan belgeye göre, bu anlaşma kapsamında 2030 yılına kadar emisyon azaltımını mevcut yüzde 40 hedefinden en az yüzde 50’ye artırmak için 2020 ortasına kadar daha iddialı hedefler ortaya konacak.

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Komisyon ayrıca, fosil yakıtlardan daha yeşil ekonomiye geçiş için 100 milyar avroluk yatırım yapmayı ‘kolaylaştıracak’ bir ek fon yaratmayı da önerdi.

Anlaşmayla iklim değişikliğinin 2050 yılına kadar nötr duruma getirilmesi hedefleniyor.

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