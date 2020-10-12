Avrupa Komisyonu’ndan seyahat kısıtlamalarında ortak kriter önerisi

Avrupa Komisyonu, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarında tüm üyelerin ortak kriterlere uyması için teklif hazırladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

AA’nın haberine göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüntülü mesajında, her ülkenin farklı renk kodu, kriter, karantina ve test kuralları uyguladığını belirterek Avrupa Birliği (AB) üyesi vatandaşlarının seyahatlerinde karışıklıklar yaşandığını hatırlattı.

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“Bu tedbirleri koordine etmeli ve Avrupalılar için hayatı kolaylaştırmalıyız” diyen von der Leyen, ortak kriterler ve renk kodu öngören teklifin kolaylık sağlayacağının altını çizdi.

Komisyonun teklifine göre AB sınırlarındaki son durum, bir internet sitesinde yansıtılacak ve tüm bölgelerde durum ‘kırmızı’, ‘turuncu’ ve ‘yeşil’ renklerle gösterilecek.

Hangi ülkelere seyahat edildiğinde ne tür belgeler gerektiği, karantina ve test şartları gibi bilgileri içeren internet sitesine ve haritaya ‘https://reopen.europa.eu/‘ adresinden ulaşılıyor.