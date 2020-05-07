Avrupa Komisyonu’nda toplamda 61 çalışanın ‘corona’ testi pozitif

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Komisyonu’nda toplamda 61 çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, günlük basın toplantısında testi pozitif çıkan çalışanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

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‘Normal sisteme döneceğiz’

Belçika’da karantina kurallarının gevşetilmesine ilişkin bir eylem planı geliştirmeye başladıklarını da belirten komisyon sözcüsü, zaman içinde ‘normal çalışma sistemine döneceklerini’ ifade etti.

Ujvari, zaruri görevi bulunmayan kişilerin evden çalışma sürelerini Belçika, İtalya ve Lüksemburg için 25 Mayıs’a kadar uzattıklarını da sözlerine ekledi.