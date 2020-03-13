Avrupa Komisyonu: Yunan-Türk sınırındaki sığınmacılar arasında ‘corona’lı yok

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, “Elimizdeki bilgilere göre, Yunanistan’daki sığınmacılar arasında teyit edilmiş coronavirüs vakası bulunmuyor. Daha önce bahsi geçen kişinin sığınmacı değil, bölge sakinlerinden biri olduğu ortaya çıktı” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sputnik’in haberine göre, gerekli sanitasyonun sağlanmasının üye ülkelerin ulusal makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirten sözcü, “Sağlık önlemleri, koşullar, bunlar ulusal sorumluluktur. Kendi adımıza, Yunanistan’a finansal, tıbbi ve diğer gerekli araçlar da dahil olmak üzere destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’de şimdiye kadar bir corona vakası görülürken, Yunanistan’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından 90’ndan fazla kişi etkilendi; bir kişi hayatını kaybetti.