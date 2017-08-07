Avrupa Komisyonu yetkilisi: Türkiye’ye mali yardımın süreceğini sanmıyorum

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İlişkilerin bir türlü düzelmediği Almanya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) Türkiye’ye mali yardımları kısıtlama çağrısının ardından Avrupa Komisyonu’ndan bu yönde ilk sinyal geldi.

Sputnik’in aktardığına göre Alman Bild gazetesine konuşan Avrupa Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, AB’nin 2020 yılına kadar Türkiye’ye ödemeyi planladığı 4.3 milyar avroluk yardımı ödeyeceğini düşünmediğini belirtti.

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AB, üyelik müzakereleri süren ülkelere geçiş aşamasında kriterleri sağlaması için üyeliğe hazırlık kaynakları aktarıyor. Türkiye de bu fonlardan yararlanıyor.

Oettinger şunları söyledi: “Bu fonun, Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştıracak projeler geliştirmek için kullanılması öngörülüyordu. Mesela hakim, savcı ve gazetecilerin eğitilmesi yoluyla. Türkiye’de siyasi alanda yaşanan gelişmelere bakılırsa bu tür projeler geliştirmeye devam edileceğini düşünemiyorum.”

AB Türkiye’ye neden yardım yapıyor?

Türkiye, birliğe katılım hazırlığındaki ülkelere sağlanan bir hak sayesinde, müzakereler sürerken Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA ve IPA II) kapsamında AB fonlarından yararlanıyor. Bu fonlar 2014-2020 yılları arasında Türkiye’de bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları için 4.5 milyar avro kaynak olarak belirlenmişti.

Bu kaynağın kullanma alanları da birliğe katılım şartlarıyla paralel olarak, ‘demokrasi ve hukukun üstünlüğü, yargı, temel haklar, içişleri, sivil toplum, kamu yönetimi, çevre ve iklim değişikliği, ulaştırma, enerji, rekabet edebilirlik ve yenilik, istihdam, sosyal politikalar ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ile tarım ve kırsal kalkınma’ olarak belirlendi.

Bir ülkenin AB fonlarından yararlanması, yabancı yatırımcılara güven veriyor ve ülkeye dış yatırımların yolunu açıyor. Dolayısıyla AB fonları cari açığı bulunan Türkiye için hayati önem taşıyor.

Ancak kısa süre önce Almanya, Avrupa Komisyonu’ndan Türkiye’ye yönelik ekonomik baskıyı artırmasını talep etmiş, buna gerekçe olarak da ‘Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını sağlamayı’ göstermişti.