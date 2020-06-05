Avrupa Komisyonu üçüncü ülkelere seyahat kısıtlamasının uzatılmasını istedi

Avrupa Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Covid-19 önlemleri çerçevesinde kapattıkları iç sınırlarını ay sonuna kadar açması gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Johansson, AB ülkelerinin öncelikle iç sınırları sonra da dış sınırlarını açmalarını desteklediklerini belirtirken, birliğe üye ülkelerin neredeyse tamamının 15 Haziran’da sona erecek üçüncü ülkelere seyahat kısıtlamasının ise uzatılması gerektiğini ifade etti.

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Johansson şöyle konuştu: “Temmuz başından itibaren kademeli olarak (yabancıların) AB ülkelerine seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını değerlendirmeliyiz.”

Komisyon, geçen ay üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat yasağının 15 Haziran’a kadar uzatılması talebinde bulunmuştu.

Türkiye’nin turizm geliri elde ettiği başlıca ülkelerden olan Almanya, Türkiye’ye seyahat kısıtlamalarını kaldırmak için AB’nin tavsiyesini bekliyordu.