Avrupa Komisyonu: Türkiye’nin göç taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin ülkesindeki sığınmacı ve göçmenlerle ilgili politikasında değişiklik yaptığına dair resmi bir açıklama yapmadığını ve Ankara’nın Avrupa Birliği’ne (AB) göç akınını kontrol etme taahhüddünü yerine getirmesini beklediğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye’nin sığınmacı ve göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” demişti. Bunun üzerine İzmir, Çanakkale ve İstanbul’da birçok sığınmacı ve göçmenin sahillere ve Trakya’ya yöneldiği yönünde haberler gelmeye başlamıştı.

Reklam

Son olarak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı’ya hareketinin İdlib’deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini kaydetmişti.

Avrupa Komisyonu sözcüsü basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, “Sığınmacı, mülteci veya göçmen politikasında herhangi bir değişiklik konusunda Türkiye tarafından resmi bir açıklama olmadığını vurgulamak isterim” dedi.

Sözcü sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla bizim bakış açımızdan AB-Türkiye açıklaması … hala geçerli ve Türkiye’nin bu açıklamadan kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Türk makamları resmi politikada hiçbir değişiklik olmadığını resmen doğruladı … öyle kalmaya devam edecek.”

Reklam

Türkiye, AB’den destek karşılığında Türkiye’den AB’ye sığınmacı akınlarını sona erdirmeyi ve Türkiye’de mültecilerin alım koşullarını iyileştirmeyi taahhüt etmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü (UNHCR) de Türkiye’nin sınır politikasındaki değişiklikten haberinin olmadığını ve Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sınıra doğru ilerlediğini gösteren bir bilgi bulunmadığını bildirmişti.