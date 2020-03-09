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Avrupa Komisyonu: Türkiye sığınmacıları Yunanistan sınırından çekmeli

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bugün yapacağı görüşme öncesinde Türkiye’nin sığınmacıları Yunanistan sınırından çekmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’nın 28 Şubat’ta sığınmacıların Avrupa’ya geçmesine izin vereceğini açıklamasından sonra binlerce kişi Yunanistan’a yönelmişti.

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Erdoğan bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet başkanlarını temsil eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ursula von der Leyen ile görüşecek.

Von der Leyen düzenlediği basın toplantısında “Soruna çözüm bulunması için Yunanistan sınırındaki baskının azaltılması gerekiyor” dedi.

Von der Leyen ayrıca sığınmacılara iltica hakkının sağlanması gerektiğini, Türkiye ile Yunanistan’a yardım eli uzatılmasını ve Yunan adalarında mahsur kalan çocuklar dahil herkesin Avrupa anakarasına taşınmasına gerek duyulduğunu söyledi.

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