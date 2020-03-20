Avrupa Komisyonu, salgının ekonomiye etkisine karşı ‘corona tahvilleri’ni destekleyecek

Avrupa Komisyonu, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınının ekonomiye etkisini hafifletmek için avro bölgesinde ortak tahvil ihraçlarını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Alman radyosu Deutschlandfunk’a açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tüm araçları değerlendiriyoruz ve yardımcı olan her şey kullanılacak. Bu aynı zamanda corona tahvilleri için de geçerli – eğer işe yararsa ve doğru yapılandırılmışlarsa kullanılır.”

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Komisyon başkanı açıklamasına şöyle devam etti: “Borçlanmayla ilgili kuralları da esnetiyoruz ki finansal kaynaklara erişmek için devletler her şansı kullanabilsin. Bu krizde kullanılabilecek her şeyi değerlendiriyoruz çünkü hiç bir mazeret sunmadan ekonomimizi desteklemeye hazırız.”

İtalya gibi fazlasıyla borcu bulunan Avrupa Birliği (AB) üyelerinin borçlarını fonlamaya uzun süredir karşı olan von der Leyen’in son açıklamaları böyle bir adım atılacağının sinyalini veriyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB ülkelerinin sağlık harcamalarına ve ekonomiyi canlandırma paketlerine destek olması için ‘corona virüsü tahvilleri’ ya da Avrupa garanti fonunun oluşturulması için çağrıda bulunmuştu.

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Almanya ise ortak avro bölgesi tahvil ihracına daha önce bu uygulama 2008 krizinde avroyu çöküşün sınırına getirdiği için karşı çıkıyordu.