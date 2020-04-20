Avrupa Komisyonu: ‘Corona’yla mücadele için 1.5 trilyon avro yardım gerekebilir

Avrupa Komisyonu’nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, corona virüsü kriziyle başa çıkmak için yaklaşık 1.5 trilyon avro yardımın gerekebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Gentiloni “Eurogroup (AB maliye bakanları) şimdi sağlık hizmetleri ve kısa süreli işleri finanse etmek ve küçük ve orta ölçekli şirketlere yardım etmek için 500 milyar avrodan fazla yardıma yönelik teklif verdi. Şu anda en az bir trilyon avroya daha ihtiyacımız var” dedi.

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Gentiloni ayrıca, fonların AB’nin önümüzdeki çok yıllı bütçesi aracılığıyla artırılabileceğini söyledi.