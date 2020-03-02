Avrupa Komisyonu başkanı: Türkiye’nin sığınmacılara geçişleri serbest bırakması çözüm değil

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’nin Suriye krizide sığınmacılar için yaptıklarını takdir ettiğini, ancak Ankara’nın sınır kapılarını açıp Avrupa’ya geçişleri serbest bırakmasının ‘çözüm olamayacağını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Von der Leyen gazetecilere şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin sığınmacılarla başa çıkmada zorlandığının bilincindeyim ancak bu yaşananlar çözüme hizmet etmiyor.”

Reklam

Avrupa Komisyonu 28 Şubat’ta, Türkiye’nin ülkesindeki sığınmacılarla ilgili politikasında değişiklik yaptığına dair resmi bir açıklama yapmadığını ve Ankara’nın Avrupa Birliği’ne (AB) göç akınını kontrol etme taahhüdünü yerine getirmesini beklediğini açıklamıştı.

Suriye’nin İdlib vilayetinde Suriye ordusunun hava saldırısında 34 asker hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye, sığınmacılara ‘açık kapı politikası’ uygulayacağını açıklamış; binlerce sığınmacı Avrupa’ya geçmek için Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarıyla, sahillere akın etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasına göre bugün saat 13:50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan sığınmacı sayısı 117 bin 677.