Avrupa Komisyonu başkanı, ekibinden bir kişinin testi pozitif çıkınca AB zirvesinden ayrıldı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Biriği (AB) liderler zirvesinden ayrıldı.
AA’nın haberine göre Twitter hesabından mesaj paylaşan von der Leyen, kendisinin testinin negatif çıktığını bildirdi.
Ön ofiste görev yapan bir kişinin testinin pozitif çıktığını kaydeden von der Leyen, “Tedbiren hemen AB Konseyi’nden ayrılarak karantinaya gireceğim” ifadelerini kullandı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün Covid-19 şüphesiyle kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.
Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Manfred Weber de testi pozitif çıkan bir kişiyle temasının ardından karantina kararı aldığını duyurmuştu.
AB liderler zirvesi çerçevesinde üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları iki günlüğüne Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Liderlerin, ağırlıklı olarak Covid-19 salgınında artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler ve Brexit sonrası Britanya-AB ilişkilerini görüşmesi bekleniyor.