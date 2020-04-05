Avrupa Komisyonu başkanı: AB ülkelerinin ‘Marshall Planı’na ihtiyacı var

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip corona virüsü salgınından etkilenen AB ülkelerine yardım etmek için bir ‘Marshall Planı’na ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Von der Leyen, salgınla savaşmak için AB bütçesinde büyük yatırımlara yer verilmesi gerektiğini vurgulayarak AB bütçesinin krize uygun olarak şekillendirmesi için çağrı yaptı.

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Öte yandan Almanya’daki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus da AB ülkeleri için yardım paketi oluşturulması gerektiğini söyledi.

Brinkhaus, olumsuz etkilenen ülkelere hızlı şekilde yardımların ulaştırılması gerektiğini belirterek, “Avrupa’nın özellikle kriz döneminde dayanışma içinde olması lazım” ifadesini kullandı.

Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere çeşiti Avrupa ülkeleri tarafından diğer ülkelere yardımcı olmamak ve ‘kayıtsız kalmakla’ suçlanıyor.

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Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerine yönelik ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketi.