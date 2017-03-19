Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Avrupa Komisyonu başkanyardımcısı: Türkler Nazi kelimesinin ağırlığını anlamadı

 

Avrupa Komisyonu 1’inci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Türkiye’nin bazı ülkelere ‘Nazi’ yakıştırması yapmasını,  2’inci Dünya Savaşı’na katılmamasına bağladı.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın dışişleri bakanlığını da yapmış Timmermans, İtalya’nın La Stampa gazetesine verdiği söyleşide, “Erdoğan, Hollandalılara ‘Nazi’ dediğinde ne düşündünüz?” yolundaki soruyu şöyle yanıtladı: “Bu acı verici bir şey çünkü Türkler 2’inci Dünya Savaşı’nı yaşamadılar, belki bu nedenle bu kelimenin ağırlığını anlamadılar. Biz savaşta çok acı çektik. Rotterdam Nazi saldırılarında yerle bir oldu, 100 bini aşkın Hollandalı toplama kamplarına götürüldü ve bir daha geri dönmediler. Türkler 2’inci Dünya Savaşı’nı yaşamadılar, belki bu nedenle bu kelimenin ağırlığını anlamadılar. Bu bizim için kabul edilemez bir ifade. “

Türkiye ile sürtüşme seçim kampanyasına dönüştü

Hollanda’da 15 Mart’ta yapılan ve Başbakan Mark Rutte’nin partisi VVD’nin kazandığı seçimler hakkında Avrupa Birliği’nin (AB) seçim kampanyasının merkezindeymiş gibi gösterilmesine şaşırdığını söyleyen Timmermans, “Gerçekte bu hiç olmadı. Kimse bu konuda konuşmadı. Hollanda’da seçim arifesinde herhangi bir tema yoktu, Türkiye ile sürtüşme başlayınca gerçek bir seçim kampanyasına dönüştü” diye konuştu.

Seçimleri aşırı sağcı Geert Wilders’in kazanacağına asla inanmadığını belirten Timmermans, AB karşıtı popülist adayların da yarıştığı Fransa ve Almanya’daki seçimler öncesinde Wilders’in kaybetmiş olmasının önemli olduğunu söyledi.

Hollandalılar Türklere güvenmiyor

Mülteci meselesinde Avrupa toplumları ve devletleri arasında birbirine güvensizlik olduğunu söyleyen eskib bakan, “Zenginler fakirlere, fakirler de zenginlere güvenmiyor. Hollandalılar Türklere güvenmiyor, Almanya göçmenler konusunda İtalya’nın gerekeni yaptığına inanmıyor, İtalya ise Almanya’nın bu konuda gereken dayanışmayı gösterdiğine inanmıyor” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zayıf bir Avrupa istediğini savunan Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı şöyle devam etti: “Bu yüzden Putin, buradaki sağ kanattaki milliyetçilere destek veriyor. Ruslarınki ideolojik değil, tamamen stratejik bir seçim, çünkü Batı’nın sınırlarının kendi sınırlarının dibine dayanacağını gördüler. Onların bu mantığı anlaşılabilir, ama eğer bölünürsek Putin bizi birbirimize karşı kullanma şansını yakalayacak.”

Hollanda Yıldırım’ı yalanladı : Özür yok, araştırıyoruz

Çavuşoğlu Hollanda’daki seçimlere baktı, Avrupa’da din savaşları gördü

Türkiye’yle kavga yaradı: Hollanda seçimlerinin galibi Rutte, Wilders ikinci

Almanya’da çifte vatandaşlığın iptali gündemde: ‘Erdoğan rejiminden koruyamıyor’

Hükümetin yaptırımları Erdoğan’ı ‘kesmedi’: Yapılacak daha çok şey var

Yıldırım’ın iddiası: Konsolos gözaltına alındığı için özür dilendi

Hollanda’ya ekonomik yaptırım sinyali veren Kurtulmuş: Büyükelçimizi geri çekmeyeceğiz

Rotterdam belediye başkanı: Polise ‘Bakan Kaya’nın konvoyunu vurun’ dedim

Hollanda’dan Erdoğan’a Srebrenitsa yanıtı: İğrenç yalan

BM, Türkiye-Hollanda krizi karşısında ‘sustu’: Konuya hakim değiliz

Hükümetin yaptırımları Erdoğan’ı ‘kesmedi’: Yapılacak daha çok şey var

Hollanda yarın seçime gidiyor: Başbakanın partisi birinci sırada, Wilders sürpriz yapabilir

Bakan Kaya ‘gözünü karartmış’: Erdoğan ‘Dönebilirsin’ demese orada ölecektim

Hollanda basını: Yıldırım ve Rutte ‘uygun zamanda’ buluşacak

Hollanda’ya ‘vız geldi’: Türkiye’nin yaptırımları tuhaf ama çok da kötü değil

Hollanda’daki seçimler öncesi son tartışmada gündem Türkiye’yle krizdi

‘Viyana’nın ihlali’: Türkiye’den BM, AGİT ve Avrupa Konseyi’ne Hollanda şikayeti

Hollanda’ya ‘Hesabı sorulacak’ diye seslenen Erdoğan, Merkel’e çattı: Yazıklar olsun

Hollanda’ya dört ‘yaptırım’: Üst düzey ilişkiler ve temaslar askıya alındı

Hollanda’ya ‘Hesabı sorulacak’ diye seslenen Erdoğan, Merkel’e çattı: Yazıklar olsun

Çavuşoğlu’na göre ‘hukuk ihlali’ olmayacak: Hollanda’daki gibi faşist hükümet burada yok

Merkel’den Hollanda’ya tam destek

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...