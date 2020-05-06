Avrupa Komisyonu: AB tarihi resesyona hazırlanıyor; ekonomi yüzde 7.4 daralacak

Avrupa Komisyonu, Covid-19 nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin bu yıl yüzde 7.4 daralacağı öngörüsünde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Komisyonun tahminlerine göre bu yıl ekonominin daralmasıyla, tüketici fiyatlarındaki artış da neredeyse durma noktasına gelecek.

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Komisyonun ekonomiden ve maliyeden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, “Avrupa, Büyük Buhran’dan beri benzeri görülmemiş bir ekonomik şok yaşıyor” dedi.

‘Yatırımlar yüzde 13.3 düşecek’

Bu sene yüzde 0.2’ye gerilemesi öngörülen enflasyonun, gelecek yıl avro bölgesinin yüzde 6.3’lük büyümeye ulaşması halinde yüzde 1.1’e çıkacağı, Avrupa genelindeki yatırımların ise bu yıl yüzde 13.3 düşeceği belirtildi.

Geçen sene gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 0.6’sına denk gelen avro bölgesindeki bütçe açıklarının, ekonomiyi canlandırma teşebbüsleri sonrası bu yıl yüzde 8.5’e çıkması ve toplam bütçe açığının da seneye yüzde 3.5’e inmesi bekleniyor.

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‘En çok Yunan ekonomisi daralacak’

İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz pandeminin ekonomik etkilerini en ağır yaşayan ülkeler olurken, Lüksemburg, Malta ve Avusturya’nın ise ekonomik olumsuzlukları daha kolay atlatılabileceği düşünülüyor.

Yunanistan’ın bu yıl GSYH’sindeki yüzde 9.7 daralmayla Avrupa’daki en çok küçülen ekonomi olması beklenirken, İtalya’nın yzüde 9.5, İspanya’nın ise yüzde 9.4’lük küçülme yaşamaları öngörülüyor.

‘İtalya’da açık yüzde 1.6 ‘dan 11.1’e’

Pandemiden en sert etkilenen Avrupa ülkesi İtalya’nın bütçe açığının GSYH’ye oranının bu yıl yüzde 11.1’e çıkması bekleniyor. Geçen sene ise bu oran yüzde 1.6’ydı.

İtalya’nın kamu borcunun GSYH’ye oranı ise geçen seneki yüzde 134.8’den bu sene yüzde 158.9’a çıkacak.