Avrupa Komisyonu: AB tahvillerle 1.5 trilyon avroluk kurtarma fonu finanse edebilir

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği’nin (AB) üye ülkeler garantörlüğünde tahvillerle (borç senedi) 1.5 trilyon avroya kadar kurtarma fonu finanse edebileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Dombrovskis, Alman Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, böyle bir finansal çerçevenin mümkün olduğunu ancak henüz hiçbir şeye karar verilmediğini söyledi.

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Dombrovskis, Komisyon’un AB Lizbon Anlaşması’nın izin verdiği tüm olasılıklara açık olduğunu belirterek, “Üye devletler üzerinde anlaştıkları sürece, hiçbir opsiyonu göz ardı etmiyoruz. Hepimizin bildiği gibi, bu durum euro tahvilleri için geçerli değil” dedi.

Açıklamasının devamında Dombrovskis şöyle konuştu: “İşin gerçeği şu ki, Eurogrup’un (AB maliye bakanları) corona virüsü yardım paketi üzerinde anlaşmaya varmaları çok fazla borcu olan üye devletlerin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırdı. Şu anda avro bölgesinde devlet tahvilleri için alıcı bulmakta sorun yaşayan hiçbir ülke yok.”

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları ekonominin yeni tip corona virüsü salgınından toparlanabilmesi için geçen hafta yarım trilyon avro değerindeki yardım paketi üzerinde anlaşmaya varmışlardı.