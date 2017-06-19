Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Belarus’u 88-74 mağlup eden Türkiye ‘üçte üç’le çeyrek finalde

Çekya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası B Grubu’ndaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finali garantileyen Türkiye, gruptaki son maçında Belarus’u 88-74 mağlup etti.

Grupta ilk iki maçını kaybederek sonuncu olması kesinleşen Belarus karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar ilk çeyreği 20-14, devreyi de 10 sayı farkla 47-37 önde tamamladı.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Türkiye final periyoduna 66-48 önde girdiği mücadeleden 14 sayı farkla 88-74 galip ayrıldı.

B Grubu’ndaki ilk maçında Slovakya’yı 69-58 mağlup eden Türkiye, ikinci maçta İtalya karşısında aldığı 54-53’lük galibiyetle liderliği ve çeyrek finali garantilemişti.

Format gereği gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale çıkıyor. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren ekipler ise çeyrek finale çıkmak için bir eleme maçı oynayacak.