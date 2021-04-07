Avrupa İlaç Ajansı’ndan AstraZeneca’nın aşısına geçer not

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Britanya merkezli ilaç firması AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin ortak geliştirdiği aşının ‘kanda alışılmadık şekilde görülen’ pıhtılaşmalarla ‘bağlantısı bulunduğunu’ ancak bunun ‘çok nadir görülen yan etkiler’ arasında olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

EMA’nın AstraZeneca aşısı hakkındaki değerlendirmesinin sonuçları açıklandı. Covid-19’un neden olduğu ölümlerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda, ‘genel fayda-risk dengesinin olumlu olmaya devam ettiği’ bildirildi.

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AA’nın aktardığına göre EMA Direktörü Emer Cooke düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi: “Avrupa İlaç Ajansının ilaç güvenliğiyle ilgili uzmanlar komitesi, AstraZeneca aşısının Covid-19 hastalığını önlemedeki faydalarının yan etki risklerine göre ağır bastığını teyit etti.”

EMA yetkilileri, sağlık çalışanlarını ve aşı olanları ‘aşılamadan sonraki iki hafta içinde görülen pıhtılaşma olasılığına karşı temkinli olmaları’ konusunda uyardı.

Pıhtılaşma vakalarının 18’i ölümle sonuçlandı

Bugüne dek tespit edilen vakaların çoğunun, 60 yaş altındaki kadınlarda ve ilk dozdan sonraki iki hafta içinde görüldüğü ifade edildi. AstraZeneca aşısı olanların nefes darlığı, göğüs ağrısı, bacaklarda şişkinlik, karın ağrısı, uzun süren baş ağrısı veya bulanık görme gibi belirtilerle karşılaşması halinde tıbbi yardım istemesi tavsiye edildi.

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Uzmanların, beyinde görülen 62 pıhtılaşma vakası ile karında görülen 24 vakayı derinlemesine incelediği, bu vakaların 18’inin ölümle sonuçlandığı kaydedildi. Vakalarla ilgili bildirimlerin çoğunun yaklaşık 25 milyon kişiye AstraZeneca aşısı yapılan AB ve Britanya’dan geldiği aktarıldı.

AB ülkelerinin sağlık bakanlarının bu akşam video konferans yöntemiyle toplanarak EMA’nın açıkladığı sonucu değerlendirmesi ve buna göre AstraZeneca aşısıyla ilgili gidilecek yolu belirlemesi bekleniyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

Britanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, dünkü açıklamasında, aşıyı olan 18.1 milyon kişiden 30’unda kan pıhtısı geliştiğini ve bunlardan yedisinin 24 Mart itibarıyla öldüğünü duyurmuş ancak şu an için pıhtı oluşması ile aşı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Britanya’da 30 yaş altındakilere AstraZeneca aşısı yapılmayacak

Britanya’da 30 yaş altındakilere AstraZeneca yerine Pfizer/BioNTech veya Moderna’nın aşıları yapılacak.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’nun (MHRA) açıklamasında, 31 Mart’a kadar 79 kan pıhtılaşması vakasının rapor edildiği ve bu kişilerden 19’un öldüğü duyuruldu ve ‘pıhtılaşmaya neyin yol açtığının belirlenemediği’ vurgulandı.

51’i kadın ve 28’i erkek olan vakaların yaşlarının 18-79 arasında değiştiği, hayatını kaybeden 19 kişiden üçünün 30 yaşın altında olduğu açıklandı. 19 ölümün 14’ünde beyinde, beşinde ise toplardamarlar içinde kan pıhtısı görüldüğü belirtildi.

Britanya’da 20 milyondan fazla AstraZeneca aşısı uygulandığı kaydediliyor.