Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısı güvenli ve etkili; faydaları risklerinden fazla

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) başkanı Emer Cooke, komitenin AstraZeneca ilaç şirketi ile Oxford Üniversitesi’nin ortak geliştirdiği aşının, ‘güvenli ve etkili bir aşı olduğuna’ karar verdiğini ve ‘faydalarının olası risklerden daha ağır bastığını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

EMA, aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’nın da olduğu bazı Avrupa ülkelerinin, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasının ardından yaptığı bilimsel değerlendirmenin sonucunu açıkladı.

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Cooke, EMA’nin bilimsel komitesinin incelemesinde ‘aşının genel olarak kanda pıhtılaşma riskini artırdığına yönelik bulgu elde edilmediğini’ bildirdi.

İncelemeler sırasında az sayıda nadir ve beklenmedik ciddi pıhtılaşma vakalarına rastladıklarını aktaran Cooke, ‘günler süren değerlendirmenin ardından bu vakalarla aşı arasında bir bağ bulunması ihtimalini göz ardı etmediklerini, bu olası risklerin ürünle ilgili bilgiler arasında eklenmesini istediklerini’ söyledi.

Cooke ayrıca, bu ürünle aşılanan AB ülkelerindeki 7 milyon ve Britanya’daki 11 milyon kişiyi yakından izleyerek ek incelemeler yapacaklarını duyurdu. EMA uzmanları, toplam 40’tan az şüpheli vakaya rastlandığı bilgisini paylaştı.

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‘Ben olsam hemen yarın aşı olurdum’

Cooke, şunları aktardı: “Gördüğümüz bu durumun beklenmedik bir şey olmadığını vurgulamak istiyorum. Milyonlarca kişiyi aşılarsanız nadir ve ciddi olayların aşılamadan hemen sonra meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bizim görevimiz bunları tespit etmek ve aşıyla mı ilgili yoksa aşılamadan sonra tesadüfen mi meydana geldiğini belirlemek.”

Halktan aşılara şüpheyle yaklaşmamasını isteyen Cooke, “Ben olsam hemen yarın aşı olurdum” ifadesini kullandı.

Covid-19’a karşı geliştirilen ilk aşılardan AstraZeneca’nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü de aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, “Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir” açıklamasını yapmıştı.