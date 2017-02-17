Avrupa heyetinin Demirtaş’ı ziyaretine izin verilmedi: Yine geleceğiz

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi üyelerinin yanısıra akademisyenlerin de bulunduğu heyetin Edirne Cezaevi’nde tutulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyareti engellendi.

Heyet, cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

AP milletvekili Julie Ward demokratik yöntemlerle seçilmiş bir kişinin demokratik haklarını kullanması gerektiğine vurgu yaptı.

Ward, daha önce de Demirtaş’ı ziyaretlerinin engellendiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Bu cezaevi kapısındaki ilk üst düzey delegasyon değiliz. Avrupa Sol Sosyalistleri Partisi (PES) üyeleri de kasım ayında Demirtaş’la görüşmek için izin istemişti. Her gelişimizde kapıların dışında tutuluyoruz ve bize izin verilene kadar, demokratik olarak seçilmiş parlamento üyesi arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı ziyaret etmemize izin verilinceye kadar gelmeye devam edeceğiz. Görmemizin yasaklandığını dünyaya söylemeye devam edeceğiz.”

Türkiye’deki koşullardan herkesin zarar gördüğünü belirten AP milletvekili, ülkede ekonomi ve turizmin de kötüye gittiğini vurguladı: “Ekonomi de turizm de acı çekiyor. Ayrıca Türkiye’nin küresel ölçekli profili bundan zarar görüyor. Herkesin ekonomik refahı ve toplumsal katılım çok önemli, demokrasinin savunulması ve yüceltilmesi çok önemli. Tüm bunların karşısında terörizmin muhalefetin sesini bastırmak için kullanılmaması gerekir. Güçlü bir devletin sağlıklı bir muhalefeti yüceltmesi gerekir.”

Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Thomas Jeffrey Miley de barış sürecinin sonlanmasından bu yana devam eden ve referanduma gidilen süreçte giderek ağırlaşan hak ihlallerine dair bir rapor hazırlayacaklarını belirtti. Miley, “Barış sürecinin yeniden başlaması acildir. Şiddetin durması çok acildir. Kürt özgürlük hareketi askeri olarak yenilgiye uğratılamaz, siyasi bir çözüm bulunması lazım” diye konuştu.