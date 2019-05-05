Avrupa Halk Partisi: Türkiye-AB işbirliğine evet, AB üyeliğine hayır

Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi (EPP) Türkiye’nin AB üyeliğini değil, AB ile işbirliğini desteklediklerini söyledi. Parti bu açıklamayı Avrupa Komisyonu başkanlığına aday EPP lideri Manfred Weber’in “Türkiye ile üyelik müzakerelerini durduracağız” sözüyle paylaştı.
EPP’nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: “Avrupa ve Türkiye. İşbirliği: evet; üyelik: hayır. Belirli alanlarda ortaklık ve işbirliğini destekliyoruz. Yakın ekonomik işbirliği ve AB-Türkiye mülteci beyanatı bunun başarılı örneklerinden. Katılıyorsanız paylaşın.”