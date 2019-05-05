Avrupa Halk Partisi: Türkiye-AB işbirliğine evet, AB üyeliğine hayır

Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi (EPP) Türkiye’nin AB üyeliğini değil, AB ile işbirliğini desteklediklerini söyledi. Parti bu açıklamayı Avrupa Komisyonu başkanlığına aday EPP lideri Manfred Weber’in “Türkiye ile üyelik müzakerelerini durduracağız” sözüyle paylaştı.

Europe and Turkey. Partnership: yes; membership: no. We stand for partnership and cooperation in concrete fields – close economic cooperation and the EU-Turkey refugee statement are successful examples. Share if you agree.👇 pic.twitter.com/hlxT4D69Mh Reklam

— EPP (@EPP) May 5, 2019

EPP’nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: “Avrupa ve Türkiye. İşbirliği: evet; üyelik: hayır. Belirli alanlarda ortaklık ve işbirliğini destekliyoruz. Yakın ekonomik işbirliği ve AB-Türkiye mülteci beyanatı bunun başarılı örneklerinden. Katılıyorsanız paylaşın.”