Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 1.4 milyon doz aşı ihraç edilmiş

Bloomberg ajansı, 15 Mart itibariyle Avrupa Birliği’nde Türkiye’ye 1.4 milyon doz Covid-19 aşısı ihraç edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Ajansın haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun aşı ihracatına sınırlama getirilmesiyle ilgili önerisinin tartışıldığı çarşamba günkü toplantıda, ihracat rakamlarıyla ilgili belgeler AB yetkilileriyle paylaşıldı.

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Bloomberg ajansının ulaştığı ve 15 Mart’a kadar olan ihracat rakamlarını kapsayan bu belgelere göre, AB toplamda 41.6 milyon doz aşı ihraç etti. Bunun 1.4 milyon dozu Türkiye’ye satıldı.

Firma belli değil

Haberde hangi firmanın geliştirdiği aşının Türkiye’ye ihraç edildiği belirtilmedi. Ancak Avrupa Komisyonu’nun Haziran 2020’de belirlediği aşı stratejisine göre, sadece Komisyon ile önalım anlaşması yapmış olan firmalar, Avrupa’daki tesislerde üretim yapmaya ve bu üretimi Avrupa dışı ülkelere ihraç etmeye hak kazanıyor.

Şimdiye kadar Avrupa Komisyonu ile önalım anlaşması yapan altı firma bulunuyor: AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, CureVac ve Moderna.

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Bu firmalar Avrupa’nın farklı ülkelerindeki tesisleri kullanıyor. Örneğin, BioNTech, Almanya ve Belçika’da üretim yaparken, Moderna İsveç’te, AstraZeneca Hollanda ve Belçika’daki tesisleri kullanıyor.

BioNTech aşısı olabilir mi?

Bloomberg ajansının haberinde Türkiye’ye hangi firmanın aşısının ihraç edildiği belirtilmese de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac firmasında sipariş edilenler dışında, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının alımının ihtimal dahilinde olduğunu geçen aralık ayından bu yana dile getiriyor. Defalarca gündeme gelmiş olsa da BioNTech aşılarının Türkiye’ye teslim edildiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Koca, 5 bin 800 doz demişti

Koca, son olarak dün yaptığı açıklamada, BioNTech aşısından 5 bin 800 dozunun Türkiye’ye ulaştığını ve bunların analizlerde kullanılacağını söylemişti. Koca ay sonuna kadar da 4.5 milyon dozun Türkiye’ye getirileceğini de eklemişti.

Koca şöyle konuşmuştu: “Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak.”