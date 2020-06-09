Avrupa Birliği’nde ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2.6 küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, Covid-19 salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde 2019’un ilk çeyreğine kıyasla yüzde 2.6 kıyasla küçüldü.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin 2020 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini yayınladı.

Reklam

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış gayrisafi yurt işçi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3.6, 2019’un aynı dönemine göre de yüzde 3.1 azaldı.

27 üyeli AB’de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3.2, 2019’un ilk çeyreğine göre de yüzde 2.6 düştü.

AB üyesi ülkeler arasına ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda Cumhuriyeti yüzde 1.2, Bulgaristan ve Romanya yüzde 0.3 ve İsveç yüzde 0.1 büyüdü.

Reklam

Söz konusu dönemde Fransa ve İtalya yüzde 5.3, İspanya ve Slovakya yüzde 5.2 küçüldü.