Avrupa Birliği ve Britanya, Brexit’te anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve Britanya, Brexit için anlaşmaya vardı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya Başbakanı Boris Johnson Twitter’dan şöyle yazdı: “Kontrolü tekrar ele geçirdiğimiz yeni ve güzel bir anlaşmamız var. Şimdi parlamento, Brexit’i tamamlamak için cumartesi günü toplanmalı. Böylelikle, hayat pahalılığı, ulusal sağlık sistemi, şiddet suçları ve çevre gibi diğer öncelikli konulara geçebiliriz.”

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Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Twitter’dan şöyle dedi: “Bu AB ve Britanya arasında adil ve dengeli bir anlaşma.”

Britanya parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu anlaşmayı onaylayınca, Brexit yürürlüğe girecek ve Britanya’nın resmen AB’den ayrılmasının önünde bir engel kalmayacak.