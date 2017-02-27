Avrupa Birliği, Türklerin kimlikle girebildiği Gürcistan’a vize serbestisi getirdi

Avrupa Birliği, Gürcistan vatandaşlarına vize serbestisi getiren düzenlemeyi onayladı.

AA’da yer alan habere göre düzenleme biyometrik pasaporta sahip Gürcistan vatandaşlarının iş, turizm ve aile ziyareti amaçlı seyahatlerini kapsıyor. Bu kapsamda Gürcistan vatandaşları vizesiz olarak 90 gün Şengen bölgesi ülkelerinde kalabilecek.

Vize serbestisi düzenlemenin Resmi Gazete’de yayınlanmasından 20 gün sonra AB’ye gerekli durumlarda uygulamayı askıya alma hakkı veren ‘fren mekanizması’ düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle aynı tarihte, mümkün olacak.

Gürcistan, vizesiz seyahat için AB’nin sunduğu kriterleri Aralık 2015’te tamamlamıştı. Ancak fren mekanizmasına ilişkin AB kurumları arasındaki pazarlıklar süreci geciktirmişti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Gürcistan’a sadece kimlik kartlarıyla geçebiliyor.