AB, İtalya’ya aşırı borcu nedeniyle 3 milyar avro ceza kesebilir

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini Avrupa Komisyonu’nun, İtalya’ya artan borcu ve yapısal açık seviyesiyle Avrupa Birliği (AB) kurallarını ihlal ettiği için 3 milyar avro ceza kesebileceğini belirtti.

Salvini (Fotoğraf: Reuters)

Komisyonun bu hafta Roma’ya uyarı mektubu göndermesi bekleniyor.

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Salvini RTL radyosuna verdiği söyleşide, “Bu mektupla geçmişte birikmiş borç nedeniyle ceza verilip verilmeyeceğini ve 3 milyar avro ödememizi söyleyip söylemeyeceklerini görelim” dedi.

Salvini’nin aşırı sağcı Kuzey Birliği partisi pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde zafer kazanmıştı. Salvini, eski ve adil olmayan Avrupa mali kuralları olarak nitelediği durumla mücadele etmek için ‘tüm enerjisini’ kullanacağını ifade etmişti.