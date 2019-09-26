Avrupa bankasından İstanbul metrosuna 600 milyon liralık kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İstanbul Anadolu yakası metro hattının genişletilmesi için 97.5 milyon avro (yaklaşık 600 milyon liralık) sendikasyon kredisi sağlayacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

EBRD’den yapılan açıklamaya göre, toplam 410 milyon avroluk (yaklaşık 2 milyar 5 milyon liralık) metro hattı genişletme projesi kapsamında verilecek 97.5 milyon avro (yaklaşık 600 milyon liralık) kredinin 20 milyon avroluk (123 milyon liralık) kısmı Fransız bankası Société Générale, 77.5 milyon avroluk (yaklaşık 480 milyon liralık) bölümü ise Karadeniz ve Ticaret Kalkınma Bankası (BSTDB) tarafından sağlanacak.

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Seferlere 350 bin ek yolcu

Yatırımla birlikte hayata geçirilecek proje kapsamında Üsküdar-Çekmeköy, Kadıköy-Tavşantepe ve Marmaray hatlarının genişletilerek bu hatlarda günlük 350 bin yolcunun daha taşınması hedefleniyor.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, yatırıma ilişkin şunları söyledi: “Bu proje, EBRD’nin örnek olarak gösterilen duruşu ve Türkiye’ye ne şekilde destek olabileceğinin iyi bir örneği. Bu işbirliğine ticari borç veren kurumlara ulaşmanın zor olduğu bir zamanda başlamıştık; bu da zorlu durumlarda güvenilir bir ortak olduğumuzu gösteriyor. Proje, kentsel ulaşımı geliştirmesi ve çevre kirliliğini azaltarak insanların günlük yaşamlarını daha kaliteli hale getirme açısından İstanbul’un karşılaştığı en önemli sorunlarla baş etmesi için oldukça önem taşıyor.”

En az 250 kişilik istihdam

Metro hatlarının genişletilmesi projesi kapsamında iki ikmal deposu ve bir bağlantı tüneli yapılacak. En az 250 kişinin çalışmasının öngörüldüğü projede, bu çalışanların EBRD çatısı altında eğitim ve sertifika programına katılacağı belirtildi.

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Projeye ilişkin yorumlarda bulunan EBRD Altyapı Direktörü Nandita Parshad şöyle konuştu: “Ekonomik ve çevresel ihtiyaçlara paralel olarak altyapı gelişimi Türkiye için büyük önem taşıyor.”