Avrupa Araştırma Konseyi başkanı istifa etti: Aşı ve tedaviye fon sağlamam engellendi

Avrupa Birliği (AB) tarafından kurulan Avrupa Araştırma Konseyi’nin başkanı Mauro Ferrari, birliğin salgınla mücadeledeki zaafiyetini gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: sciencebusiness.com

Dört yıllık görev süresinin ilk üç ayını tamamlayan Ferrari, dün, istifa dilekçesini Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e sundu.

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Yazılı açıklama yapan Ferrari, aşı ve tedavi geliştirmeye yönelik çalışmalara fon sağlanmasının engellendiğini belirterek, “Derin bir hayalkırıklığı içindeyim ve durumdan büyük rahatsızlık duydum” dedi.

İtalyan bilim insanı, konseye dünyanın ihtiyaçlarına hizmet etmek için dahil olduğunu ancak idealist bakış açısından apayrı bir gerçekle sarsıldığını ifade etti.

Mart başında, Covid-19’la mücadele için özel bir program başlatmayı teklif ettiğini belirten Ferrari, bunun konsey tarafından reddedildiğini anımsatarak şöyle devam etti: “Von der Leyen bizzat beni arayıp salgınla nasıl mücadele edileceği konusunda fikrimi sordu bu önerim reddedilince. Ancak bu konuşma da siyasi fırtınaya yol açtı AB içinde ve planlarımın hiçbiri hayata geçirilmedi. “

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2007’de kurulan konsey, Nobel Ödülü kazanan yedi bilim insanına destek verdi.