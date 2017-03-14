Avrupa Adalet Divanı: İşyerleri başörtüsünü yasaklayabilir

Avrupa Adalet Divanı, işyerlerinin çalışanların başörtüsünü yasaklayabileceğine hükmetti.

Fransa ve Belçika’da başörtüsünü çıkarmayı reddettikleri için işten kovulan iki kadının başvurusunu değerlendiren Avrupa Adalet Divanı, dini sembol niteliğindeki kıyafetlere işyerleri tarafından yasak getirilebileceğine karar verdi.

Mahkeme açıklamasında şöyle dendi: “Herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembol giyilmesinin yasaklanmasını taahhüt eden yasa, doğrudan ayrımcılık teşkil etmez. Ancak bu tür bir yasanın yokluğunda, işverenin, müşterisinin başörtülü br çalışandan hizmet almama isteğini dikkate alması ayrımcılığa yol açan mesleki bir gereklilik değildir.”