Avrupa, 300 milyon doz Covid-19 aşısı alacak

Avrupa Birliği (AB), denemelerde güçlü sonuçlar gösteren BioNTech-Pfizer’in ‘corona’ aşısından 300 milyon doz satın alacak.

Fotoğraf: Reuters

BioNTech ve Pfizer şirketlerinin, daha önce Covid-19 geçirmemiş 43 binden fazla gönüllüde denediği aşının yüzde 90’dan fazla koruma sağladığı açıklanmıştı.

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Şirketlerle 100 milyon doz aşı için anlaşma yapan ABD’nin, doz başına 19.5 dolar ödeyeceği duyurulmuştu. BioNTech yöneticisi, fiyatlandırmanın ülke ve bölgelere göre farklılık göstereceğini söylemişti.ü

Avrupa’ya 300 milyon doz

Avrupa Birliği, 300 milyon doz aşı alımı için şirketle anlaştı. Anlaşmaya göre, ilk etapta 200 milyon doz aşı alınacak. Geri kalan 100 milyon dozu satın alma seçeneği de sözleşmeye eklendi.

Reuters’a konuşan bir AB yetkilisi, doz başına ABD’nin ödeyeceği tutardan az ödeyeceğini belirterek, AB ve Almanya’nın ilacın geliştirilmesi için mali destek verdiğini anımsattı. Yetkili, aşıya 10 dolardan fazla ödeneceğini söyledi ancak rakam vermedi.

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Teslimat yıl sonuna

Şirketler, teslimatın bu yılın sonuna kadar başlamasını beklediklerini belirtti. AB, aşının nasıl uygulanacağına dair ayrıntı vermeyi reddederken, ‘bir dizi adımın’ önceden atılacağını açıkladı.

AFP’ye konuşan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Andrea Ammon, aşının uygulanmasına ilişkin, “Gelecek yılın ilk çeyreği için iyimser şekilde düşünüyorum ancak daha kesin olamam” dedi.

Ammon ayrıca, Avrupa’daki mevcut vaka eğilimlerinin ‘çok, çok endişe verici’ olduğunu ve tüm göstergelerin ‘yanlış yöne gittiğini’ sözlerine ekledi.