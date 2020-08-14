Avro Bölgesi’nde ekonomi ‘corona’ döneminde bir çeyrekte yüzde 12 küçüldü

Avro Bölgesi ekonomisi, corona virüsü salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12.1 küçüldü.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış gayrı safi yıllık hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12.1 azaldı.

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Türkiye’nin de en ticaret ortaklarından olan Avro Bölgesi’nde GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre de yüzde 15 geriledi.

AB’de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11.7, 2019’un ikinci çeyreğine göre de yüzde 14.1’lik düşüş gösterdi.

Böylece, AB ve Avro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş belirlendi.

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GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya’da yüzde 18.5, Fransa’da yüzde 13.8, İtalya’da yüzde 12.4, Almanya’da yüzde 10.1, Belçika’da yüzde 12.2, Avusturya’da yüzde 10.7, Portekiz’de yüzde 13.9 geriledi.

Birinci çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 3.6, AB de yüzde 3.2 küçülmüştü.