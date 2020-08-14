Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avro Bölgesi’nde ekonomi ‘corona’ döneminde bir çeyrekte yüzde 12 küçüldü

Avro Bölgesi ekonomisi, corona virüsü salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12.1 küçüldü.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış gayrı safi yıllık hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12.1 azaldı.

Reklam

Türkiye’nin de en ticaret ortaklarından olan Avro Bölgesi’nde GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre de yüzde 15 geriledi.

AB’de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11.7, 2019’un ikinci çeyreğine göre de yüzde 14.1’lik düşüş gösterdi.

Böylece, AB ve Avro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin  ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş belirlendi.

Reklam

GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya’da yüzde 18.5, Fransa’da yüzde 13.8, İtalya’da yüzde 12.4,  Almanya’da yüzde 10.1, Belçika’da yüzde 12.2, Avusturya’da yüzde 10.7, Portekiz’de yüzde 13.9 geriledi.

Birinci çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 3.6, AB de yüzde 3.2 küçülmüştü.

SON HABERLER

Döviz hesapları yeni rekorda

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 7 Ağustos ile biten haftada 219.51 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

Çeşme’deki yangın söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’in Çeşme ilçesinde gece boyunca etkili olan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...