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Yaramazlara biraz batar!

Avro Bölgesi sanayi üretimi krizden bu yana en sert düşüşü kaydetti

Avrupa Birliği’nin (AB) sanayi üretimi hızlı düşüşünü sürdürüyor. Son bir yılda birliğin sanayi üretimi yüzde 4.2 azaldı. Bu, finansal krizin yaşandığı 2009 yılından bu yana kaydedilen en sert düşüş.

Fotoğraf: Reuters

AB’nin istatistik kurumu Eurostat’ın bugün açıkladığı verilere göre 19 üyeli Avro Bölgesi’nin sanayi üretimi Aralık 2018’de bir önceki aya göre yüzde 0.9, bir önceki yıla göre ise yüzde 4.2 azaldı.

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28 ülkeli Avrupa Birliği’nde ise sanayi üretimi Aralık 2018’de aylık bazda yüzde 0.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2.7 azaldı.

AB üyesi ülkeler arasında sanayi üretimi 2018 yılında en fazla azalan ülke yüzde 19.8’lik düşüşle İrlanda. İrlanda’yı yüzde 6.7 ile İspanya, yüzde 6.6 ile Hırvatistan takip etti.

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Sanayi üretimi en fazla artan ülkeler ise yüzde 14.3 ile Danimarka, yüzde 5.8 ile Macaristan ve yüzde 5.7 ile Estonya.

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