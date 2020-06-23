Avro bölgesi imalat ve hizmetler sektörü, beklentileri aştı

IHS Markit’in bileşik satın alma yöneticisi endeksi (PMI) mayıstaki 31.9 seviyesinden haziranda 47.5’e yükseldi. Ancak PMI göstergesi hala 50’nin altında olduğu için daralmanın devam ettiğini işaret etti.

Fotoğraf: DHA

Avro bölgesinin corona virüsü salgını nedeniyle içinde bulunduğu tarihi ekonomik daralma, birçok işletmenin açılmaya başlamasıyla birlikte haziran ayında hafiflemeye devam etti. İmalat ve hizmetler sektörü PMI verisi beklentileri aştı.

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Reuters anketine katılan uzmanlar bileşik PMI’ın 42.4’e yükseleceğini tahmin etmişti.

Hizmetler sektöründe daralma dördüncü ayına girdi ancak hafifledi. Avro bölgesi hizmetler PMI haziran ayında bir önceki ayki 30.5 seviyesinen 47.3’e çıktı. Reuters anketinde beklenti 41’di.

Avro bölgesi haziran ayı imalat PMI 39.4’ten 46.9’a yükseldi. Ankete göre beklenti 44.5’ti.

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PMI nisan ayında tarihin en düşük seviyesi olan 13.6’ya inmişti.