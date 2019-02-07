Avro bölgesi büyüme tahminleri düştü: AB’de enflasyon da yavaşlayabilir

Avrupa Komisyonu, avro bölgesinin en büyük ülkelerinde beklenen ekonomik yavaşlama nedeniyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini sert şekilde düşürdü.

Fotoğraf: Reuters

Büyümedeki yavaşlamanın küresel ticaret gerilimleri ve artan kamu borcundan kaynaklandığı belirtildi.

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Avrupa Komisyonu, çeyrek dönemlik ekonomik tahminlerinde avro bölgesinin gelecek yıla ilişkin enflasyon beklentisini de düşürdü.

Komisyonun, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tahmininden daha düşük bir enflasyon tahmini belirlemesi ECB’nin faiz artırma planını zora sokabilir.

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Avrupa Komisyonu, avro bölgesi büyümesinin 2018’deki yüzde 1.9 seviyesinden bu yıl yüzde 1.3’e gerilemesini, 2020’de ise yüzde 1.6’ye toparlanmasını beklediğini belirtti.

Komisyon kasım ayında yayınladığı bir önceki tahminlerde avro bölgesinin bu yıl yüzde 1.9, 2020’de ise yüzde 1.7 oranında büyümesini bekliyordu.

Avrupa Komisyonu ayrıca avro bölgesinde enflasyonun bu yıl yüzde 1.4 ile ECB’nin yüzde 1.6’lık tahmininin altında kalacağını öngörüyor.

Mart ayında ayrılması öngörülen Britanya hariç tutulduğunda ise 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği genelinde ekonomik büyümenin geçen yılki yüzde 2.1 düzeyinden bu yıl yüzde 1.5’e düşmesi, 2020’de ise yüzde 1.8’e toparlanması bekleniyor.