Türk Lirası’nın ABD Doları, avro ve sterlin karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Fotoğraf: Reuters

Son haftalarda TL karşısındaki yükselişini hızlandıran ABD Doları, güne 8.4’le başladı. Piyasaların kapanış saatinde rekor tazeleyerek 8.53’ü gören doların günlük artışı yüzde 1.3’u buldu.

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Avro 10 liraya dayandı

Avro, yükselişini sürdürerek bir günde TL karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak 9.99’a kadar çıktı. Sterlin de bir günde yüzde 1.99 değer kazanarak 11.1 seviyesini gördü.

Bir ay önce dolar 7.76, avro 9.15, sterlin ise 10 lira seviyelerindeydi.