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Yaramazlara biraz batar!

Avrasya Tüneli’ndeki yol kontrolünde bir kişi vurularak öldürüldü

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Avrasya Tüneli’ndeki polis denetim noktasında bir kişi vurularak öldürüldü.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün saat 00.30 sıralarında tünelin Avrupa Yakası girişinde polislerin şüpheli bir aracı durdurup aramak istediğini ifade etti.

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Emniyet, ‘tüm ikazlara rağmen’ sürücünün aracı ‘polislerin üzerine sürerek’ kaçtığını belirterek polisin aracı durdurmak için ateş ettiğini kaydetti.

Polisin verdiği bilgiye göre araçtaki dört kişiden V.T. ve M.Ç. isimli kişi yaralandı. V.T. hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet, V.T.’nin 53 suçtan sabıkalı olduğunu, yedi suçtan da arandığını aktardı. Araçta bulunan E.T. ve O.B. de gözaltına alındı.

M.Ç.’nin kayıp olarak arandığı öğrenildi.


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