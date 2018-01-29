Avrasya Tüneli’nde hedef tutmadı: Devlet işletmeciye 123 milyon lira verecek

Yıllık 25.6 milyon araç geçişi garantisi verilen Avrasya Tüneli’nden 2017’de yaklaşık 15 milyon araç geçti. İşletmeci firma, aradaki fark nedeniyle devletten 123 milyon lira alacak.

Hürriyet gazetesinden Vahap Munyar’ın haberine göre, Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ’nin (ATAŞ) yönetim kurulu başkanı Başar Arıoğlu, tünelin 2017’yi 15.6 milyon araç geçişi ile geride bıraktığını kaydetti.

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Arıoğlu, “Bize verilen garanti, yıllık 25.6 milyon araca denk geliyor. Bu durumda geçen yıl 10 milyon araçlık eksik geçiş söz konusu. Bu araçların bedelini devlet bize ödeyecek. Garanti kapsamında devletten 123 milyon lira alacağız” diye konuştu.

Geçen yılki en yüksek günlük geçen araç sayısı 65 bin 927 olurken, işletmeci firmaya garanti verilen rakama göre, belirlenen günlük geçmesi gereken araç sayısı 68 bin 500. Geçen yıl günlük ortalama 41 bin araç geçişiyle oldu.

Bu yıla ortalama günlük 45 bin araç geçişiyle girildiğini vurgulayan Arıoğlu, “Bu yılın sonuna doğru garanti rakamını yakalarız. 2019’dan itibaren devletin bize fark ödemesi biter. Ayrıca, garantiyi aşan gelirin yüzde 30’unu devlete ödeyeceğiz” dedi.