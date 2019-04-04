Avrasya Tüneli’nde 2018 garantisi tutmadı: Şirkete 156 milyon lira ödeyeceğiz!

İstanbul’daki Avrasya Tüneli’nde 2018’de, tüneli inşa eden şirkete taahhüt edilen araç geçişi sağlanamayınca devletin kasasından yaklaşık 156 milyon lira çıktı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Haydar Akar, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ve tünel için devletin şirketlere ne kadar ödendiğini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a sordu.

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Bakanın verdiği yanıt göre 25 milyon 125 bin araç geçişi garantisi verilen Avrasya Tüneli’nden 2018’de 17 milyon 91 bin 747 bir araç geçti. Devletin tüneli inşaa eden şirkete garanti vermesi nedeniyle, Hazine’nin kasasından şubatta geçmeyen araçlar için 55 milyon 684 bin 443 lira 14 kuruş ödeme yapıldı.

Öte yandan, Osmangazi Köprüsü’nü geçen yıl 9.1 milyon araç kullandı. Bu köprü için yıllık taahhüt edilen sayı 14.6 milyondu. Otoyol A.Ş. ile devlet, şirkete ne kadar ödeneceği konusunda anlaşma aşamasında. Paranın nisanda ödeneceği belirtildi.

İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise 2018’de 14.9 milyon araç geçti. Bu köprü için de yıllık 50 milyon araç geçişi garantisi verilmişti. Şirkete nisanda ödeme yapılacak.