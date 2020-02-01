Avrasya Tüneli geçişlerine zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA

1 Şubat 2020’de saat 00:00 itibariyle geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36 lira 40 kuruş, minibüsler için de 54 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

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Geçen sene aynı gün tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32 lira 10 kuruş, minibüsler için ise 48 lira 10 kuruş olarak duyurulmuştu. Ancak bu zammın sehven yapıldığı açıklanmıştı.

Tünelde zamdan önceki geçiş ücreti otomobiller için 23 lira 30 kuruş, minibüsler için de 34 lira 90 kuruştu.