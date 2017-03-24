Avrasya Kamu Araştırmaları: ‘Hayır’ yüzde 55.53, ‘Evet’ yüzde 44.47

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla ‘başkanlık sistemi’nin oylanacağı referanduma bir aydan kısa süre kala yapılan bir ankette ‘Hayır’ açık ara önde çıktı.

Avrasya Kamu Araştırmaları Merkezi 18-22 Mart tarihleri arasında, 26 il ve ilçede 2 bin 32 kişiyle görüşerek referandum anketi gerçekleştirdi.

Ankete göre kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında referandumdan yüzde 55.53 ‘Hayır’ derken, yüzde 44.47’si de ‘Evet’ çıkıyor.

Ankette, ilk olarak seçmenlere 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde hangi partiye oy verdikleri soruldu.

Bugün seçim olsa hangi partiye oy verecekleri sorusuna katılımcıların yüzde 30.2’si AKP yanıtını verdi. Kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranları sırasıyla şöyle gerçekleşiyor: AKP yüzde 46.75, CHP 31.42, MHP 8.82, HDP 10.84.

Katılımcılara sorulan bir diğer soru referandumdaki tercihlerine ne zaman karar verdikleri oldu. Yüzde 86’sı üç ay önce ya da daha öncesinde kararının netleştiğini söyledi.

Hollanda ve Almanya’yla krizin patladığı son iki haftada ise yüzde 2.1 katılımcının tercihi netleşti.

Ankete göre AKP’lilerin yüzde 71.1’i ‘Evet’ derken, yüzde 11.1’i de ‘Hayır’ diyor. Kararsızların oranı 6.7, katılımcıların yüzde 11’i de oy kullanmayacağını söyledi.

MHP’de ise ‘Hayır’ tercihi yüzde 51.1’le önde.

Kararsızların ve oy kullanmayacakların tercihi dağıtılmadan, ‘Evet’ diyenler yüzde 32.54, ‘Hayır’ diyenler yüzde 40.63, kararsızlar yüzde 12.07 ve oy kullanmayacaklar yüzde 14.76’da. Kararsızlar ve oy kullanmayacakların oranları dağıtıldığı zaman, ‘Evet’ yüzde 44.47, ‘Hayır’ yüzde 55.53 çıkıyor.

Ankette sorulan diğer sorular şöyle: