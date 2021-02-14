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Yaramazlara biraz batar!

Avrasya Araştırma: İYİ Parti’nin oyu MHP’nin iki katı, ‘cumhur’ yüzde 41.6

Avrasya Araştırma Şirketi’nin şubat ayı kamuoyu araştırmasına göre ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 41.6. İYİ Parti’nin oy oranı ise MHP’nin neredeyse iki katı.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, anket sonuçlarını Twitter’da paylaştı. “Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunun yöneltildiği ankette AKP’nin oy oranı yüzde 34.1, cumhur ittifakındaki ortağı MHP’nin ise üzzde 7.5.

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2016’da MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in liderliğinde 2017’de kurulan İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 15.

İYİ Parti ve CHP’nin oylarının yükseldiğine işaret eden kamuoyu araştırmasında oyların dağılımı -kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılınca- şöyle:

AKP: Yüzde 34.1

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CHP: Yüzde 27.3

İYİ Parti: Yüzde 14

HDP: Yüzde 10.1

MHP: Yüzde 7.5

Gelecek Partisi: Yüzde 2.7

DEVA Partisi: Yüzde 2.4

SP: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 0.5

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